Мерц розраховує на участь США у захисті Гренландії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує на співпрацю зі США у захисті Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Мерц сказав, що розраховує на те, що Сполучені Штати продовжуватимуть захищати Гренландію разом з Данією, однак характер співпраці визначать подальші переговори.

"Ми ведемо дуже детальні переговори з урядом Данії та просто хочемо разом працювати над покращенням безпекової ситуації в Гренландії", – заявив канцлер Німеччини журналістам в індійському місті Ахмедабад.

"Я очікую, що американці також візьмуть у цьому участь", – сказав Мерц, додавши, що переговори протягом наступних кількох днів і тижнів покажуть, у якій формі це відбуватиметься.

Як раніше повідомлялося, глава МЗС Німеччини заявив про готовність його країни зробити більший внесок у військову безпеку в Арктиці.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що система оборони Гренландії складається "з двох собачих упряжок".

Нагадаємо, Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

Водночас Трамп допустив, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

