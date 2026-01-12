Німеччина заявляє про готовність зробити більший внесок у військову безпеку в Арктиці

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про бажання його країни зробити більший внесок у військову безпеку в Арктиці.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву глави німецького МЗС наводить dpa.

За словами Вадефуля, рішення щодо посилення безпеки Арктики потрібно шукати в рамках НАТО.

На шляху до Вашингтона, де він має зустрітися з держсекретарем США Марко Рубіо для переговорів про Гренландію, очільник німецького зовнішньополітичного відомства зупинився в Ісландії і заявив про важливість країни для безпеки регіону.

"Північна Атлантика має величезне геостратегічне значення для нашого альянсу, для НАТО, а Ісландія знаходиться в її центрі", – сказав Вадефуль.

Він наголосив на необхідності тіснішої співпраці, зазначивши, що німецькі збройні сили вже беруть участь у морському спостереженні в регіоні.

Німеччина розгляне подальші можливості, якщо виникнуть нові виклики, додав він.

Своєю чергою міністерка закордонних справ Ісландії Торгердюр Катрін Гюннарсдоуттір сказала, що Європа, США та Канада є "історично найближчими друзями та союзниками".

Трансатлантичний альянс зберіг мир і заклав основи процвітання, додала вона.

Вона наголосила на важливості безпеки та оборони в Арктиці, що, за її словами, включає повагу до права на самовизначення та територіальну цілісність.

Ці заяви пролунали на тлі того, як президент США Дональд Трамп знову почав говорити про бажання взяти під контроль Гренландію.

Вадефуль раніше відкинув нещодавні заяви Трампа щодо територіальних претензій на Гренландію.

