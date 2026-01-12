Швеция потратит более $400 млн на беспилотные системы

Швеция потратит 4 млрд крон (около $437 млн) на беспилотные системы, которые будут поставлены в течение следующих двух лет.

Об этом заявил на ежегодной конференции по вопросам обороны Швеции в понедельник, 12 января, министр обороны Пал Йонсон, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Швеция приобретет беспилотные системы, включая беспилотные самолеты дальнего радиуса действия, системы электронной борьбы и беспилотные самолеты наблюдения, а также беспилотные самолеты морского наблюдения и разминирования.

"Никто не знает, как будет выглядеть следующая война, но одно ясно: будущее поле боя будет характеризоваться беспилотными системами и дальностью действия", – заявил Йонсон.

Он подчеркнул: тот, кто этого не понимает – погибнет или потерпит поражение.

Накануне Йонсон заявил, что Швеция потратит 15 млрд шведских крон ($1,6 млрд) на противовоздушную оборону, направленную в первую очередь на защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

Как сообщалось, шведское правительство в 2026 году планирует увеличить расходы на оборону на 26,6 млрд крон ($2,9 млрд), приближаясь к целевому показателю НАТО.

В конце ноября 2025 года писали, что Вооруженные силы Швеции планируют приобрести дополнительные средства противовоздушной обороны на общую сумму 3,5 миллиарда шведских крон.