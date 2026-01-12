Швеція звернулася до Каллас з новими ініціативами для 20-го пакету санкцій проти Росії

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард звернулася до глави дипломатії Європейського Союзу Каї Каллас з проханням внести до 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії певні пропозиції країни.

Відповідний лист вона опублікувала у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Стенергард завила, що зусилля зі стримування Росії дають очевидні результати. Зокрема за її словами, санкції, введені проти енергетичного сектору та тіньового флоту Росії, суттєво зменшили доходи, які Росія може використовувати для агресії проти України.

Відтак вона наголосила, що ЄС має продовжувати чинити тиск на Росію.

З цією метою Стенергард попросила Каллас додати наступні заходи до пропозиції щодо 20-го пакету санкцій ЄС:

повна заборона морських послуг для будь-яких суден, що транспортують російські вуглецеві енергоресурси з російських портів;

посилення заходів проти російського експорту добрив до ЄС;

скасування порогу вартості для предметів розкоші.

Вона зазначила, що європейські предмети розкоші мають символічне та політичне значення, що виходить за межі їхньої грошової вартості.

"Предмети розкоші не повинні експортуватися до Росії незалежно від їхньої ціни. Ми сподіваємося на продовження нашої тісної співпраці", додала Стенергард.

Нещодавно писали, що 20-й пакет санкцій проти Росії країни ЄС планують затвердити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

18 грудня ЄС вдарив санкціями по понад 40 суднах "тіньового флоту" Росії.