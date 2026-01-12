Швеция обратилась к Каллас с новыми инициативами для 20-го пакета санкций против РФ
Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард обратилась к главе дипломатии Европейского Союза Каю Калласу с просьбой внести в 20-й пакет санкций ЕС против России определенные предложения страны.
Соответствующее письмо она опубликовала в соцсети Х, пишет "Европейская правда".
Стенергард заявила, что усилия по ограничению России дают очевидные результаты. В частности, по ее словам, санкции, введенные против энергетического сектора и теневого флота России, существенно уменьшили доходы, которые Россия может использовать для агрессии против Украины.
Поэтому она подчеркнула, что ЕС должен продолжать оказывать давление на Россию.
С этой целью Стенергард попросила Каллас добавить следующие меры к предложению по 20-му пакету санкций ЕС:
- полный запрет морских услуг для любых судов, транспортирующих российские углеродные энергоресурсы из российских портов;
- усиление мер против российского экспорта удобрений в ЕС;
- отмена порога стоимости для предметов роскоши.
Она отметила, что европейские предметы роскоши имеют символическое и политическое значение, выходящее за пределы их денежной стоимости.
"Предметы роскоши не должны экспортироваться в Россию независимо от их цены. Мы надеемся на продолжение нашего тесного сотрудничества", добавила Стенергард.
Недавно писали, что 20-й пакет санкций против России страны ЕС планируют утвердить к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
18 декабря ЕС наложил санкции на более 40 судов "теневого флота" России.