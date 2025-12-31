ЄС планує затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення

20-й пакет санкцій проти Росії країни ЄС планують затвердити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо німецькому виданню Die Welt.

У новому пакеті заплановані обмеження на поїздки та заморожування активів в ЄС осіб та організацій, причому особлива увага буде приділятися тим, хто відповідальний за вивезення та ідеологічне перевиховання дітей.

За інформацією дипломатів, також передбачаються додаткові санкції в енергетичній галузі та банківському секторі.

Крім того, планується усунути лазівки для обходу існуючих санкцій.

У Брюсселі розглядають можливість заборони імпорту російського урану і, таким чином, введення санкцій проти Федерального агентства з атомної енергії Росії (Росатом). Цього вже давно вимагають численні держави ЄС, однак досі існує опір з боку таких країн, як Франція та Бельгія.

За даними дипломатичних джерел, ці держави могли б купувати уран, необхідний для роботи їхніх атомних електростанцій, у Південній Африці, Австралії або Канаді, але за вищими цінами.

Останній пакет санкцій ЄС був прийнятий 23 жовтня.

Як раніше повідомляли джерела "ЄП", новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде презентований незабаром після Нового року.

Водночас Європейський Союз вирішив запроваджувати санкції щодо суден "тіньового флоту", які перевозять російську нафту, окремо від санкційних пакетів.

18 грудня ЄС вдарив санкціями по понад 40 суднах "тіньового флоту" Росії.