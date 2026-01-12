В Угорщині опозиція, що тролить Орбана, почала продавати сувенірку зі слоганом партії влади

Лідер найбільшої опозиційної партії Угорщини "Тиса" Петер Мадяр оголосив про продаж сувенірної продукції зі слоганом політсили "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це, як пише "Європейська правда", Мадяр написав на своїй сторінці у Facebook.

Мадяр написав, що "конфіскував" у "Фідес" слоган виборчої кампанії та помістив його на футболки та чашки. Йдеться про фразу "А biztos választás", яка українською перекладається як "Надійний вибір".

Фото: Facebook / Péter Magyar

"Купуйте футболки, чашки та інші товари з емблематичним слоганом кампанії "Фідес", яка вже провалилася. Вбийте двох зайців одним пострілом: підтримайте зміну режиму і роздратуйте мафію", – закликав політик, додавши, що підготував з цим слоганом білий прапор для самого Орбана.

Слоган "А biztos választás" підготувала команда Віктора Орбана для його виборчої кампанії. Однак там забули підготувати сайт для спілкування з онлайн-аудиторією.

Як виявилося згодом, опозиційна партія "Тиса" зареєструвала свій сайт під цією назвою та розмістила там антиурядові заклики та звинувачення проти "Фідес".

Вибори в Угорщині, напередодні яких партія "Тиса" випереджає в опитуваннях партію Орбана "Фідес", повинні пройти у квітні.

Орбан раніше заявив, що не боїться програти наступні вибори, а також зазначив, що вважає своїм головним суперником не лідера опозиції Петера Мадяра, а Брюссель.

