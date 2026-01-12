В Венгрии оппозиция, троллящая Орбана, начала продавать сувениры со слоганом партии власти

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадяр объявил о продаже сувенирной продукции со слоганом политсилы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мадяр написал на своей странице в Facebook.

Мадяр написал, что "конфисковал" у „Фидес" слоган избирательной кампании и поместил его на футболки и чашки. Речь идет о фразе "А biztos választás", которая на украинском языке переводится как "Надежный выбор".

"Покупайте футболки, чашки и другие товары с эмблематичным слоганом кампании „Фидес", которая уже провалилась. Убейте двух зайцев одним выстрелом: поддержите смену режима и разозлите мафию", – призвал политик, добавив, что подготовил с этим слоганом белый флаг для самого Орбана.

Слоган "А biztos választás" подготовила команда Виктора Орбана для его избирательной кампании. Однако там забыли подготовить сайт для общения с онлайн-аудиторией.

Как оказалось впоследствии, оппозиционная партия "Тиса" зарегистрировала свой сайт под этим названием и разместила там антиправительственные призывы и обвинения против "Фидес".

Выборы в Венгрии, накануне которых партия "Тиса" опережает в опросах партию Орбана "Фидес", должны пройти в апреле.

Орбан ранее заявил, что не боится проиграть следующие выборы, а также отметил, что считает своим главным соперником не лидера оппозиции Петера Мадяра, а Брюссель.

