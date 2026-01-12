Іспанія посилює правила оренди житла для боротьби зі зростанням цін та дефіцитом

Іспанський уряд оголосив про посилення правил оренди житла та обмеження середньострокових договорів оренди в країні.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Ці заходи спрямовані на стримання стрімкого зростання орендної плати та боротьбу з проблемою дефіциту житла, яка поглиблюється через бум туризму.

За словами прем’єра країни Педро Санчеса, уряд запровадить указ, який буде затверджено найближчими тижнями. Одним з головних аспектів указу є введення 100% повернення податку на доходи фізичних осіб для орендодавців, які поновлюють договори оренди без підвищення орендної плати.

Окрім цього, обмежуватиметься сукупна орендна плата за кімнати на рівні повної квартири, щоб стримати практику оренди кімнат.

Ще одним важливим заходом стане посилення умов для сезонних оренд та введення санкцій за їх використання як заміни довгострокових договорів оренди.

Для подолання кризи у сфері житла уряд Іспанії також анонсував найбільший в країні проєкт соціального житла – Campamento, який передбачає перетворення колишньої військової бази на заході Мадрида на 10700 державних доступних за ціною будинків.

За даними Банку Іспанії, дефіцит житла становить 500 тисяч одиниць, а офіційні дані показують, що щороку в Іспанії будується лише близько 120 тисяч нових будинків – це шоста частина від рівня до фінансової кризи 2008 року.

На початку 2025 року Іспанія оголосила про плани обкласти податком до 100% нерухомість, придбану нерезидентами з країн за межами ЄС, з метою подолання житлової кризи в країні.

У квітні тисячі протестувальників вийшли на вулиці 40 міст Іспанії вимагаючи в уряду вирішення житлової кризи в країні.