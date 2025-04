По всій Іспанії тисячі людей вийшли протестувати через нестачу житла

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці 40 міст Іспанії в суботу, 5 квітня, вимагаючи в уряду вирішення житлової кризи в країні.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Організатори демонстрацій в Іспанії – об'єднання захисників прав орендарів, рухів за права мешканців та інших груп, що відстоюють соціальні права – звинувачують уряд у перетворенні житла "на бізнес-модель".

Серед вимог протестувальників – негайне зниження цін на оренду житла, скорочення до 50%, заборона виселення вразливих сімей та припинення неконтрольованого збільшення кількості туристичних квартир.

39 cities across Spain mobilised today to demand action on the housing crisis.



Photos from Madrid 👇 #5A pic.twitter.com/DBUFFOeTJj