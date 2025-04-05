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По всій Іспанії тисячі людей вийшли протестувати через нестачу житла

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Новини — Субота, 5 квітня 2025, 18:10 — Олег Павлюк

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці 40 міст Іспанії в суботу, 5 квітня, вимагаючи в уряду вирішення житлової кризи в країні.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Організатори демонстрацій в Іспанії – об'єднання захисників прав орендарів, рухів за права мешканців та інших груп, що відстоюють соціальні права – звинувачують уряд у перетворенні житла "на бізнес-модель".

Серед вимог протестувальників – негайне зниження цін на оренду житла, скорочення до 50%, заборона виселення вразливих сімей та припинення неконтрольованого збільшення кількості туристичних квартир.

"Ця демонстрація відбувається після багатьох місяців переговорів; ми хотіли, щоб вона була децентралізованою, щоб усі вийшли одночасно і паралізували державу. Ідея полягає в тому, що це буде перший день нової хвилі протестів", – сказав журналістам один з протестувальників.

Масові протести стали знаковою подією, оскільки вперше відбуваються одночасно в багатьох містах Іспанії, зазначає Euronews.

Масова мобілізація проти житлової кризи в Іспанії вперше розпочалася минулого року на Канарських островах, де мешканці вийшли на вулиці, вимагаючи "сталої" моделі туризму.

Згодом ініціативу підтримала Малага з гаслом "Малага для життя, а не для виживання". До неї приєдналися Мадрид, Барселона, Валенсія, Більбао та інші міста.

За даними профспілок орендарів житла в Іспанії, ситуація з житлом досягла критичного рівня, а орендна плата, як повідомляється, зросла, збільшившись більш ніж на 18% за останні два роки.

На початку року Іспанія оголосила про плани обкласти податком до 100% нерухомість, придбану нерезидентами з країн за межами ЄС, з метою подолання житлової кризи в країні.

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