По всій Іспанії тисячі людей вийшли протестувати через нестачу житла

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці 40 міст Іспанії в суботу, 5 квітня, вимагаючи в уряду вирішення житлової кризи в країні.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Організатори демонстрацій в Іспанії – об'єднання захисників прав орендарів, рухів за права мешканців та інших груп, що відстоюють соціальні права – звинувачують уряд у перетворенні житла "на бізнес-модель".

Серед вимог протестувальників – негайне зниження цін на оренду житла, скорочення до 50%, заборона виселення вразливих сімей та припинення неконтрольованого збільшення кількості туристичних квартир.

39 cities across Spain mobilised today to demand action on the housing crisis.



Photos from Madrid 👇 #5A pic.twitter.com/DBUFFOeTJj – Ana Opp 🇺🇦🇵🇸 (@AnaOpp) April 5, 2025

"Ця демонстрація відбувається після багатьох місяців переговорів; ми хотіли, щоб вона була децентралізованою, щоб усі вийшли одночасно і паралізували державу. Ідея полягає в тому, що це буде перший день нової хвилі протестів", – сказав журналістам один з протестувальників.

Protesters march through Spain's Madrid, demanding lower housing rentals and better living conditions pic.twitter.com/7bNVpfqaFM – TRT World Now (@TRTWorldNow) April 5, 2025

Масові протести стали знаковою подією, оскільки вперше відбуваються одночасно в багатьох містах Іспанії, зазначає Euronews.

Масова мобілізація проти житлової кризи в Іспанії вперше розпочалася минулого року на Канарських островах, де мешканці вийшли на вулиці, вимагаючи "сталої" моделі туризму.

Згодом ініціативу підтримала Малага з гаслом "Малага для життя, а не для виживання". До неї приєдналися Мадрид, Барселона, Валенсія, Більбао та інші міста.

За даними профспілок орендарів житла в Іспанії, ситуація з житлом досягла критичного рівня, а орендна плата, як повідомляється, зросла, збільшившись більш ніж на 18% за останні два роки.

На початку року Іспанія оголосила про плани обкласти податком до 100% нерухомість, придбану нерезидентами з країн за межами ЄС, з метою подолання житлової кризи в країні.