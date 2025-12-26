Швеція скерувала додаткові 64 млн євро на підтримку енергетики України

Шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA) перерахувало до Фонду підтримки енергетики України 63,82 мільйони євро.

Як пише "Європейська правда", про це у пʼятницю повідомило Міністерство енергетики України.

Тепер загальний обсяг внесків SIDA до Фонду складає 203,08 мільйони євро. З них 44,68 млн євро надійшли на окремий спеціальний рахунок для гарантування ядерної безпеки.

У Міненерго повідомили, що завдяки фінансовій допомозі Швеції закуплено обладнання для проєкту з розбудови розподіленої генерації в "одному з найбільш енергодефіцитних регіонів України".

"Також за кошти SIDA закуплено важливе обладнання для НЕК "Укренерго" й операторів систем розподілу Херсонської, Запорізької та Чернігівської областей", – йдеться в повідомленні.

Фонд підтримки енергетики України був створений за угодою між Європейською комісією та Міністерством енергетики України з метою нейтралізації впливу атак Росії на критичну енергетичну інфраструктуру.

Станом на 25 грудня 2025 року у Фонд надійшли грантові кошти у сумі понад 1,521 млрд євро, з них протягом грудня – 258 мільйонів євро нових внесків.

Як повідомлялось, Естонія вирішила скерувати додаткові 2 мільйони євро до Фонду підтримки енергетики України, щоб сприяти відновленню української енергетичної інфраструктури.

Раніше премʼєр-міністр Португалії Луїш Монтенегру під час візиту до Києва оголосив про виділення 600 тисяч євро до Енергетичного фонду підтримки України.