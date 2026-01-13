Совет Украина-НАТО обсудил атаки РФ на энергетику и удар "Орешником"

В понедельник, 12 января, состоялось инициированное украинской стороной заседание Совета Украина-НАТО, в ходе которого обсуждались массированные российские удары по энергетике, а также применение баллистической ракеты промежуточной дальности "Орешник".

Об этом в своем Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, Украина проинформировала союзников по НАТО об ударах России по критически важной энергетической инфраструктуре.

"Укрепление противовоздушной обороны, обеспечение дополнительных ракет, вклад в инициативу PURL и поддержка оборонного производства, включая дроны-перехватчики, остаются неотложными приоритетами", – подчеркнул он.

Сибига также добавил, что Украина рассчитывает на "решительные действия союзников по усилению поддержки Украины, увеличению давления на Москву и приближению устойчивого мира".

Накануне министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде объявил о выделении $400 млн помощи Украине, которые будут направлены на энергетический сектор и функционирование украинского государства.

В конце декабря шведское агентство по международному развитию (SIDA) перечислило в Фонд поддержки энергетики Украины 63,82 млн евро.