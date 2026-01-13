Сенатор США: погрози Трампа щодо Гренландії створюють кризу для НАТО

Американський сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що погрози президента США Дональда Трампа щодо взяття під контроль Гренландії створюють екзистенційну кризу для НАТО.

Заяву американського сенатора наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Мерфі, захоплення США Гренландії означатиме "кінець НАТО".

"Це буде кінець НАТО, чи не так? НАТО буде зобов'язаний захищати Гренландію", – заявив сенатор від Коннектикуту і член комітету з міжнародних відносин Сенату.

Мерфі додав, що це означатиме "що ми будемо воювати з Європою, з Англією, з Францією".

Мерфі звинуватив Трампа в тому, що той намагається відвернути увагу американського народу.

"Президент щодня думає про вторгнення в Гренландію, управління економікою Венесуели, будівництво бальної зали. Він зовсім не думає про американський народ. Цього місяця страхові внески на медичне страхування для 22 мільйонів американців зростають, в деяких випадках удвічі. Діти не можуть їсти тричі на день, тому що адміністрація Трампа скоротила допомогу на харчування", – сказав сенатор.

Саме тому, переконаний він, президент Трамп "думає про Гренландію, свою бальну залу, Венесуелу".

"Він не витрачає часу на роздуми про реальні кризи, які спіткали американські сім'ї. Це є основною реальністю Білого дому, який вийшов з-під контролю", – резюмував Мерфі.

Тим часом конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт під назвою "Анексія Гренландії та надання їй статусу штату".

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що система оборони Гренландії складається "з двох собачих упряжок".

До того ж він допустив, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

