Сенатор США: угрозы Трампа в отношении Гренландии создают кризис для НАТО

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа о взятии под контроль Гренландии создают экзистенциальный кризис для НАТО.

Заявление американского сенатора приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Мерфи, захват США Гренландии будет означать "конец НАТО".

"Это будет конец НАТО, не так ли? НАТО будет обязан защищать Гренландию", – заявил сенатор от Коннектикута и член комитета по международным отношениям Сената.

Мерфи добавил, что это будет означать "что мы будем воевать с Европой, с Англией, с Францией".

Мерфи обвинил Трампа в том, что тот пытается отвлечь внимание американского народа.

"Президент каждый день думает о вторжении в Гренландию, управлении экономикой Венесуэлы, строительстве бального зала. Он совсем не думает об американском народе. В этом месяце страховые взносы на медицинское страхование для 22 миллионов американцев растут, в некоторых случаях вдвое. Дети не могут есть три раза в день, потому что администрация Трампа сократила помощь на питание", – сказал сенатор.

Именно поэтому, убежден он, президент Трамп "думает о Гренландии, своем бальном зале, Венесуэле".

"Он не тратит время на размышления о реальных кризисах, которые постигли американские семьи. Это является основной реальностью Белого дома, который вышел из-под контроля", – резюмировал Мерфи.

Между тем конгрессмен-республиканец Рэнди Файн представил в Палате представителей США законопроект под названием "Аннексия Гренландии и предоставление ей статуса штата".

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что система обороны Гренландии состоит "из двух собачьих упряжек".

К тому же он допустил, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

