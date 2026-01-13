BBC просить відхилити позов Трампа на 10 мільярдів доларів

Британська телерадіокомпанія BBC вживе юридичних заходів, щоб відхилити позов президента США Дональда Трампа щодо захисту честі і гідності на суму 10 млрд доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У 2025 році програма британського мовника Panorama зазнала критики за епізод, що вийшов в ефір у 2024 році, за редагування промови Трампа від 6 січня 2021 року.

З представленого в епізоді кліпу складалось враження, що Трамп прямо заохочував бунт у Капітолії в січні 2021 року.

У грудні Трамп подав позов проти BBC, стверджуючи, що документальний фільм програми Panorama зобразив його в "неправдивому, оманливому, зневажливому, провокаційному та зловмисному" світлі.

Тепер BBC подасть клопотання про відхилення позову, стверджуючи, що суд Флориди не має "особистої юрисдикції" над ними, місце розгляду справи є "неправильним" і що Трамп "не зміг висунути позов".

Корпорація буде стверджувати, що вона не створювала, не виробляла і не транслювала документальний фільм у Флориді і що твердження Трампа про те, що документальний фільм був доступний у США на стримінговому сервісі BritBox, не відповідає дійсності.

"Досить просто натиснути на посилання, яке позивач наводить як доказ, щоб переконатися, що документального фільму немає на BritBox", – заявили адвокати телерадіокомпанії в судових документах.

Вони також стверджуватимуть, що президент не зміг "достовірно довести", що BBC опублікувала документальний фільм з "реальним злим умислом", що має бути доведено державними посадовими особами при подачі позову про наклеп у США.

Телерадіокомпанія звернулася до суду з проханням "призупинити всі інші процедури зі збору доказів" – досудовий процес, в ході якого сторони збирають інформацію – до прийняття рішення за клопотанням.

У разі продовження справи було запропоновано призначити дату судового розгляду на 2027 рік.

Після скандалу генеральний директор BBC Тім Деві та голова служби новин Дебора Тернесс подали у відставку після цього інциденту. А корпорація перепросила перед президентом США, але заявила, що не буде виплачувати фінансову компенсацію.

Після того як Трамп пригрозив подати позов, голова ради директорів британської медіакорпорації BBC Самір Шах сказав, що мовник налаштований відстоювати свою позицію.