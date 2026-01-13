BBC просит отклонить иск Трампа на 10 млрд долларов

Британская телерадиокомпания BBC примет юридические меры, чтобы отклонить иск президента США Дональда Трампа о защите чести и достоинства на сумму 10 млрд долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В 2025 году программа британского вещателя Panorama подверглась критике за эпизод, вышедший в эфир в 2024 году, за редактирование речи Трампа от 6 января 2021 года.

Из представленного в эпизоде клипа создавалось впечатление, что Трамп прямо поощрял бунт в Капитолии в январе 2021 года.

В декабре Трамп подал иск против BBC, утверждая, что документальный фильм программы Panorama изобразил его в "ложном, обманчивом, пренебрежительном, провокационном и злонамеренном" свете.

Теперь BBC подаст ходатайство об отклонении иска, утверждая, что суд Флориды не имеет "личной юрисдикции" над ними, место рассмотрения дела является "неправильным" и что Трамп "не смог выдвинуть иск".

Корпорация будет утверждать, что она не создавала, не производила и не транслировала документальный фильм во Флориде и что утверждение Трампа о том, что документальный фильм был доступен в США на стриминговом сервисе BritBox, не соответствует действительности.

"Достаточно просто нажать на ссылку, которую истец приводит в качестве доказательства, чтобы убедиться, что документального фильма нет на BritBox", – заявили адвокаты телерадиокомпании в судебных документах.

Они также будут утверждать, что президент не смог "достоверно доказать", что BBC опубликовала документальный фильм с "реальным злым умыслом", что должно быть доказано государственными должностными лицами при подаче иска о клевете в США.

Телерадиокомпания обратилась в суд с просьбой "приостановить все остальные процедуры по сбору доказательств" – досудебный процесс, в ходе которого стороны собирают информацию – до принятия решения по ходатайству.

В случае продолжения дела было предложено назначить дату судебного разбирательства на 2027 год.

После скандала генеральный директор BBC Тим Дэви и глава службы новостей Дебора Тернесс подали в отставку после этого инцидента. А корпорация извинилась перед президентом США, но заявила, что не будет выплачивать финансовую компенсацию.

После того как Трамп пригрозил подать иск, председатель совета директоров британской медиакорпорации BBC Самир Шах сказал, что вещатель настроен отстаивать свою позицию.