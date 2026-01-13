Посла РФ вызвали в МИД Армении из-за заявлений пропагандиста Соловьева

В Министерство иностранных дел Армении 12 января был вызван посол РФ для получения ноты протеста, в которой официальный Ереван выражает возмущение недавними заявлениями российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила в комментарии "Радио Азатутюн" пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

Недавно российский пропагандист в своей программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявил о необходимости начать "специальную военную операцию" в Армении, следуя примеру Украины.

"Если для нашей национальной безопасности было необходимо начать специальную военную операцию на территории Украины, то почему по тем же причинам мы не можем начать специальную военную операцию в других точках нашей сферы влияния?" – заявил Соловьев.

Как отметила Бадалян, послу РФ "было подчеркнуто, что это является недопустимым посягательством на суверенитет Республики Армения и враждебным актом, а также грубым нарушением основополагающих принципов дружеских отношений между Арменией и Россией".

Стоит отметить, что на протяжении уже двух лет на территории Армении запрещена трансляция телепрограмм Владимира Соловьева.

Недавно в Швейцарии решили отменить показ пропагандистского фильма производства RT "Майдан: Дорога к войне".