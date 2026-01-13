У Швейцарії скасували показ пропагандистського фільму RT 

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна вітає рішення муніципалітету Муральто у Швейцарії скасувати показ пропагандистського фільму виробництва RT "Майдан: Дорога до війни".

Про це Сибіга 12 січня написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що українські громадські активісти та дипломати виступали проти такого показу, і їхні заперечення були почуті.

"Кремлівській пропаганді не місце в публічних місцях. Свобода слова не повинна бути щитом для дезінформації та виправдання війни", – наголосив міністр.

Він додав, що цей фільм – лише один із прикладів того, як токсична російська пропаганда війни намагається пробитися до європейської аудиторії.

"Йдеться не про свободу вираження поглядів, а про державну пропаганду, яка має бути заборонена. Ми дякуємо всім відповідальним майданчикам та органам влади, які це розуміють і захищають європейський культурний простір від такої ментальної отрути", – підкреслив Сибіга.

Нагадаємо, днями театр Maggio Musicale Fiorentino у Флоренції скасував виступ російських артистів, які відкрито підтримують політику Кремля щодо України.

А в листопаді у Нідерландах скасували концерт піаністки, яка виступала з пропутінськими музикантами.





