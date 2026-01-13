Зеленский заявил об ускорении помощи от США и Европы после атак РФ

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что США и Европа ускорят передачу Украине пакетов помощи после последних массированных ударов РФ.

Об этом украинский президент написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что в ночь на 13 января РФ применила более 300 ударных дронов, 18 баллистических и семь крылатых ракет. Основной целью ударов была украинская энергетика.

По его словам, каждый такой российский удар должен быть напоминанием того, что нельзя прекращать поддержку Украины.

"Ракеты к системам ПВО нужны каждый день, и особенно во время зимы. Мир может ответить на этот террор России новыми пакетами помощи Украине. Мы рассчитываем на ускорение поставок того, о чем уже договорено с Америкой и Европой. Россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет", – подчеркнул Зеленский.

В результате российских ударов в Киевской области есть разрушения, возникли пожары в жилой застройке и на промышленных объектах. В трех районах ввели экстренные отключения электроэнергии.

Кроме того, в результате российской комбинированной атаки ракетами и беспилотниками по пригороду Харькова погибли четверо гражданских, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.