Китай відреагував на останні мита Трампа щодо торгових партнерів Ірану

Речник китайського посольства в США назвав нещодавно оголошені Дональдом Трампом мита для торговельних партнерів Ірану "вибірковими".

Про це він заявив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Лю Пеню відзначив, що позиція Пекіна є чіткою, і що він вживатиме "всіх необхідних заходів" для захисту від нових мит Трампа.

"У тарифних війнах і торговельних війнах немає переможців, а примус і тиск не можуть розв'язати проблеми. Протекціонізм шкодить інтересам усіх сторін. Китай рішуче виступає проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій і вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів", – зазначив речник.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25-відсоткового мита проти "будь-якої країни", що веде торгівлю з Іраном.

Ця погроза з'явилася після повідомлень правозахисних організацій про те, що сотні людей загинули в результаті жорстокого придушення протестів проти іранського режиму, які посилилися протягом вихідних.

За даними ЗМІ, Трамп розглядає низку потенційних варіантів військових дій в Ірані після того, як розгін антиурядових протестів спричинив загибель десятків людей.