Китай отреагировал на последние пошлины Трампа в отношении торговых партнеров Ирана

Представитель китайского посольства в США назвал недавно объявленные Дональдом Трампом пошлины для торговых партнеров Ирана "выборочными".

Об этом он заявил в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Лю Пеню отметил, что позиция Пекина является четкой, и что он будет принимать "все необходимые меры" для защиты от новых пошлин Трампа.

"В тарифных войнах и торговых войнах нет победителей, а принуждение и давление не могут решить проблемы. Протекционизм вредит интересам всех сторон. Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций и будет принимать все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов", – отметил спикер.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины против "любой страны", ведущей торговлю с Ираном.

Эта угроза появилась после сообщений правозащитных организаций о том, что сотни людей погибли в результате жестокого подавления протестов против иранского режима, которые усилились в течение выходных.

По данным СМИ, Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий в Иране после того, как разгон антиправительственных протестов привел к гибели десятков людей.