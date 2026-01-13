Трамп запроваджує 25% мита проти країн, які ведуть бізнес з Іраном

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25-відсоткового мита проти "будь-якої країни", що веде торгівлю з Іраном.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

За словами Трампа, з цього моменту будь-яка країна, яка веде бізнес з Іраном, буде сплачувати мито в розмірі 25% на всі операції, що здійснюються зі США.

"Це рішення є кінцевим і остаточним", – підкреслив він.

При цьому, як зазначає Politico, станом на пізній вечір понеділка, Трамп, схоже, не видав виконавчого наказу на підтримку своєї заяви.

Речник Білого дому також не відповів одразу на запитання щодо допису Трампа в соціальних мережах.

Ця погроза з'явилася після повідомлень правозахисних організацій про те, що сотні людей загинули в результаті жорстокого придушення протестів проти іранського режиму, які посилилися протягом вихідних.

Трамп раніше попередив, що США можуть втрутитися, якщо уряд Ірану застосує насильство проти протестувальників.

За даними ЗМІ, Трамп розглядає низку потенційних варіантів військових дій в Ірані після того, як розгін антиурядових протестів спричинив загибель десятків людей.

Тим часом глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС може запровадити нові санкції проти Ірану після жорсткого придушення антиурядових протестів, внаслідок чого могли загинути сотні людей.