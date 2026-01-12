CNN: Трамп зважує можливість військових дій проти Ірану

Президент США Дональд Трамп розглядає низку потенційних варіантів військових дій в Ірані після того, як розгін антиурядових протестів спричинив загибель десятків людей.

Про це телеканалу CNN розповіли два американські посадовці, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників телеканалу, Трамп розглядає можливість виконання своїх недавніх погроз завдати удару по іранському режиму, якщо той застосує силу проти цивільного населення.

Посадовці розповіли, що президент США був проінформований останніми днями про різні плани втручання, оскільки насильство в країні призвело до десятків смертей і арештів.

Джерела зазначають, що йому представили низку варіантів дій проти Ірану.

У неділю сам Трамп заявив, що іранська сторона попросила його про переговори.

"Лідери Ірану хочуть вести переговори. Я думаю, вони втомилися від побоїв з боку Сполучених Штатів. Іран хоче вести переговори з нами", – зазначив він.

Трамп розповів, що його найбільше турбує насильство проти протестувальників.

"Схоже, що загинули люди, які не повинні були загинути. Вони жорстокі, якщо їх можна назвати лідерами. Я не знаю, чи їхні лідери просто правлять за допомогою насильства, але ми дуже серйозно ставимося до цього", – сказав Трамп журналістам у неділю на борту літака Air Force One.

Він також додав, що американські військові вивчають поточну ситуацію.

"І ми розглядаємо кілька дуже сильних варіантів. Ми приймемо рішення", – заявив Трамп.

При цьому посадовці наголошують, що президент ще не ухвалив остаточного рішення щодо втручання, але він серйозно розглядає можливість вжиття заходів, оскільки кількість загиблих в Ірані продовжує зростати.

Варіанти, які розглядає президент, не передбачають введення військ в Іран, розповів телеканалу представник Білого дому.

За останні 15 днів під час антиурядових демонстрацій в Ірані було заарештовано щонайменше 10 675 осіб, у тому числі 169 дітей, згідно з детальними даними, наданими CNN заступником директора організації "Правозахисники в Ірані" (також відомої як HRA) Скайларом Томпсоном.

За останніми даними групи, оновленими в неділю, за той самий період було вбито щонайменше 490 протестувальників.

Президент США Дональд Трамп останніми днями неодноразово погрожував втручанням та застеріг іранське керівництво від застосування сили проти демонстрантів. У суботу Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти іранцям здобути свободу.

За даними WSJ, посадовці адміністрації президента США провели попередні обговорення щодо можливих військових дій проти Ірану через криваві репресії щодо протестувальників.

Держсекретар США Марко Рубіо у телефонній розмові з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу обговорював можливе втручання Сполучених Штатів у ситуації в Ірані.