ЗМІ: прем'єр Іспанії обговорить з лідером опозиції питання відправки військ в Україну

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес і лідер опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо зустрінуться в понеділок, щоб обговорити питання, пов'язані з зовнішньою політикою та обороною, зокрема можливе розгортання іспанських військових в Україні.

Про це агентству EFE стало відомо від джерел в уряді, повідомляє "Європейська правда".

За даними співрозмовників агентства в іспанському уряді, Санчес буде "радий" прийняти лідера опозиції в понеділок і пояснити геополітичні зміни, що відбуваються в світі.

Він також поінформує його про стратегію безпеки та дипломатії, яку уряд застосовує у відповідь на геополітичну напруженість.

У заяві Народної партії йдеться, що команди Санчеса і Фейхоо контактували, щоб обговорити прохання уряду про зустріч між ними для обговорення питання про можливе розгортання військ в Україні.

На це Народна партія заявила, що не підтримає жодного рішення з питань оборони "окремо" і що весь бюджет, військова стратегія та зовнішня політика повинні бути предметом "обов'язкового голосування".

Фейхоо хоче, щоб Санчес поінформував його про всі питання, що стосуються національної безпеки, зокрема про зобов'язання Іспанії в галузі оборони в цілому, як щодо відправки військ, так і щодо ймовірних військових витрат.

Народна партія також попросила надати інформацію про стратегічні пріоритети, яких дотримується уряд у зовнішній політиці, зокрема щодо "зв'язків" з диктатурою у Венесуелі або причин "заходів, що суперечать" домовленостям з європейськими партнерами.

Нещодавно Санчес вперше допустив можливість участі своєї країни у розгортанні військового контингенту в Україні, сказавши, що винесе це питання на переговори з парламентарями.

Водночас стало відомо, що намір уряду Іспанії щодо можливого розгортання військ в Україні після остаточного узгодження мирного плану стикається з різким опором з боку партій Podemos та "Об'єднані ліві".