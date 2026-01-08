Дві іспанські партії виступили проти відправки військових в Україну

План уряду Іспанії щодо можливого розгортання військ в Україні після остаточного узгодження мирного плану стикається з різким опором з боку партій Podemos та "Об'єднані ліві".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція EFE.

Ці заяви ліві політичні групи зробили напередодні раунду переговорів, які голова виконавчої влади Педро Санчес запланував провести з парламентськими групами з наступного понеділка, щоб доповісти про результати зустрічі "коаліції рішучих".

Водночас у блоці лівих партій Sumar, до якого входять "Об'єднані ліві", заявили, що чекають на остаточне узгодження деталей можливого розгортання іспанських солдатів, перш ніж ухвалювати рішення щодо її підтримки такої ініціативи.

"Це дуже складне питання, нам потрібно розглянути деталі", – сказали EFE джерела в політсилі.

Водночас лідер "Об'єднаних лівих" Енріке Сантьяго категорично відкинув відправку військ після потенційного припинення вогню.

"Ми не збираємося погоджуватися на початок війни", – цитує слова політика EFE.



У партії Podemos також відмовляються підтримувати ідею розгортання іспанських військ в Україні.

"Ми не хочемо сприяти ескалації війни, ані розпалювати конфлікт", – заявила лідерка політсили Іоне Беларра.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив можливість участі своєї країни у розгортанні військового контингенту в Україні, сказавши, що винесе це питання на переговори з парламентарями.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Марк Карні припустив, що його країна може розмістити своїх військових в Україні у разі укладення мирної угоди.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що Німеччина може моніторити дотримання режиму припинення вогню в Україні у разі його досягнення.

Як повідомлялося, 6 січня прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.