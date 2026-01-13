СМИ: премьер Испании обсудит с лидером оппозиции вопрос отправки войск в Украину

Премьер-министр Испании Педро Санчес и лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо встретятся в понедельник, чтобы обсудить вопросы, связанные с внешней политикой и обороной, в частности, возможное развертывание испанских военных в Украине.

Об этом агентству EFE стало известно от источников в правительстве, сообщает "Европейская правда".

По данным собеседников агентства в испанском правительстве, Санчес будет "рад" принять лидера оппозиции в понедельник и объяснить геополитические изменения, происходящие в мире.

Он также проинформирует его о стратегии безопасности и дипломатии, которую правительство применяет в ответ на геополитическую напряженность.

В заявлении Народной партии говорится, что команды Санчеса и Фейхоо контактировали, чтобы обсудить просьбу правительства о встрече между ними для обсуждения вопроса о возможном развертывании войск в Украине.

На что Народная партия заявила, что не поддержит ни одного решения по вопросам обороны "отдельно" и что весь бюджет, военная стратегия и внешняя политика должны быть предметом "обязательного голосования".

Фейхоо хочет, чтобы Санчес проинформировал его обо всех вопросах, касающихся национальной безопасности, в частности об обязательствах Испании в области обороны в целом, как в отношении отправки войск, так и в отношении вероятных военных расходов.

Народная партия также попросила предоставить информацию о стратегических приоритетах, которых придерживается правительство во внешней политике, в частности относительно "связей" с диктатурой в Венесуэле или причин "мер, противоречащих" договоренностям с европейскими партнерами.

Недавно Санчес впервые допустил возможность участия своей страны в развертывании военного контингента в Украине, сказав, что вынесет этот вопрос на переговоры с парламентариями.

В то же время стало известно, что намерение правительства Испании относительно возможного развертывания войск в Украине после окончательного согласования мирного плана сталкивается с резким сопротивлением со стороны партий Podemos и "Объединенные левые".