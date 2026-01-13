У Парижі розпочалися слухання, які вирішать, чи зможе Ле Пен балотуватись на виборах

Суд у Парижі розпочав слухання апеляції багаторічної лідерки ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, які визначать, чи зможе вона балотуватися на президентських виборах 2027 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

У березні суд заборонив Ле Пен обіймати державні посади протягом п'яти років, визнавши її та ще вісьмох колишніх депутатів від її партії винними у присвоєнні понад 4 млн євро з фондів ЄС.

Тепер апеляційний суд розгляне оскарження вироку. Слухання триватимуть місяць.

Якщо суд не скасує попередній вирок, але скоротить його термін, то Ле Пен зможе балотуватися на президентських виборах 2027 року, оскільки вона відбуде його до першого туру виборів.

Або ж апеляційний суд може накласти заборону на обіймання посад без негайного виконання. У такому разі Марін Ле Пен може подати апеляцію до Касаційного суду та подати свою кандидатуру на вибори, очікуючи на виконання вироку про позбавлення її права балотуватися.

Якщо вона не зможе подати свою кандидатуру на президентські вибори, Ле Пен заявила, що замість неї це зробить її протеже – 30-річний президент голова партії "Національне об’єднання" Жордан Барделла.

В грудні Барделла заявляв, що буде проводити передвиборчу президентську кампанію спільно з Марін Ле Пен.

Ле Пен планує балотуватися на президентських виборах 2027 року, якщо виграє апеляцію.

Детально на цю тему – у статті Приємно, проте небезпечно: які наслідки матиме вирок для "подруги Путіна" Марін Ле Пен.