В Париже начались слушания, которые решат, сможет ли Ле Пен баллотироваться на выборах

Суд в Париже начал слушания по апелляции многолетнего лидера ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которые определят, сможет ли она баллотироваться на президентских выборах 2027 года.

В марте суд запретил Ле Пен занимать государственные должности в течение пяти лет, признав ее и еще восемь бывших депутатов от ее партии виновными в присвоении более 4 млн евро из фондов ЕС.

Теперь апелляционный суд рассмотрит обжалование приговора. Слушания продлятся месяц.

Если суд не отменит предыдущий приговор, но сократит его срок, то Ле Пен сможет баллотироваться на президентских выборах 2027 года, поскольку она отбудет его до первого тура выборов.

Или же апелляционный суд может наложить запрет на занимание должностей без немедленного исполнения. В таком случае Марин Ле Пен может подать апелляцию в Кассационный суд и подать свою кандидатуру на выборы, ожидая исполнения приговора о лишении ее права баллотироваться.

Если она не сможет подать свою кандидатуру на президентские выборы, Ле Пен заявила, что вместо нее это сделает ее протеже – 30-летний президент председатель партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.

В декабре Барделла заявлял, что будет проводить предвыборную президентскую кампанию совместно с Марин Ле Пен.

Ле Пен планирует баллотироваться на президентских выборах 2027 года, если выиграет апелляцию.

