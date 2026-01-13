Финляндия и Швеция хотят ввести пошлины на все товары и услуги из России

Финский министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что Финляндия и Швеция предлагают ввести таможенные пошлины на все товары и услуги, импортируемые из России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Валтонен рассказала об этом на конференции по вопросам безопасности в шведском городе Селен. По ее словам, угроза со стороны России будет долгосрочной.

"Это означает, что нам следует сохранять давление, несмотря на возможное перемирие или мирное соглашение", – заявила Валтонен.

Кроме того, страны предлагают новые экспортные ограничения для России. В частности, они выступают за полный запрет импорта российских удобрений в Евросоюз, а также за полный запрет на экспорт предметов роскоши из Европы в Россию.

Финляндия и Швеция также предлагают полностью запретить обслуживание в портах ЕС для судов, перевозящих из российских портов нефть, газ или уголь.

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард подчеркнула, что Россия не сможет вести войну без доходов от своей энергетики.

По ее словам, новые санкции предлагают включить в двадцатый по счету пакет антироссийских санкций ЕС.

СМИ сообщали, что ЕС планирует утвердить 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения.

Источники "ЕП" информировали, что 20-й пакет санкций Европейского Союза против России будет представлен вскоре после Нового года.