Каллас не впевнена, що режим в Ірані впаде через протести

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що не знає, чи впаде режим в Ірані внаслідок масових протестів, та закликала продовжувати підтримку громадянського суспільства.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала на пресконференції з міністром оборони Німеччини у Берліні, повідомляє Європейська служба зовнішніх справ.

Глава дипломатії ЄС припустила, що падіння іранського режиму може стати несподіванкою, як це сталося у випадку з Асадом у Сирії. Водночас за її словами, Європейський Союз продовжує підтримувати протестувальників та запроваджувати санкції проти Тегерану.

"Ніхто не знає, що принесуть найближчі дні та тижні. Можливо, все станеться так, ніби режим Асада впав – це стало несподіванкою для всіх. Дуже часто ці режими дуже й дуже стійкі. ..Ми продовжуємо підтримувати громадянське суспільство, а також запроваджуємо більше санкцій проти тих, хто застосовує насильство проти мирних протестувальників, щоб показати, що ми засуджуємо ці дії", – заявила Каллас.

Дипломатка повторила, що жорстоке придушення протестів в Ірані є "неприйнятним", а ЄС працює над додатковими санкціями проти тих, хто відповідальний за порушення прав людини.

Також Каллас додала, що навіть у разі падіння режиму аятоли Іран потребуватиме альтернативної форми влади, тому ЄС продовжуватиме підтримувати громадянське суспільство в країні.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.

Тим часом президент США підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".

Раніше посол США в Ізраїлі Майк Гакабі заявив, що Сполучені Штати не планують військову атаку проти Ірану, але визнав, що ці плани можуть змінитися, оскільки терпіння президента не безмежне.