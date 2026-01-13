Посол США попередив Іран, що стриманість Трампа не безмежна

Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі заявив, що Сполучені Штати не планують військову атаку проти Ірану, але визнав, що ці плани можуть змінитися, оскільки терпіння президента не безмежне.

Про це він заявив Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Гакабі наголосив, що остаточне рішення про будь-які військові дії проти Ірану буде ухвалювати президент Трамп і його кабінет, але підтвердив, що на момент розмови з телеканалом жодні атаки не плануються.

"Ці рішення будуть ухвалені у Вашингтоні президентом і міністром оборони, але на цей момент я не чую нічого про те, що Америка готується до військових дій", – сказав він.

"Наразі справа полягає в тому, щоб спостерігати за органічним рухом, що виникає з боку дуже, дуже незадоволеного, і цілком справедливо, іранського народу, який вирішив, що не може далі так жити", – додав дипломат.

Гакабі, якого Дональд Трамп призначив на цю посаду незабаром після свого обрання в 2024 році, стверджував, що "у нас є президент, який волів би ніколи не застосовувати військову силу", але додав, що стриманість Трампа може закінчитися, якщо іранський режим продовжить вбивати протестувальників.

"Він просто волів би ніколи не застосовувати її (військову силу. – Ред.). Цей президент не дурень. Він не буде дивитися, як вбивають людей. Він втрутиться, коли це буде необхідно, і розбереться з тими, хто робить жахливі речі", – сказав Гакабі.

За даними ЗМІ, Трамп розглядає низку потенційних варіантів військових дій в Ірані після того, як розгін антиурядових протестів спричинив загибель десятків людей.

У суботу Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти іранцям здобути свободу.

Тим часом глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС може запровадити нові санкції проти Ірану після жорсткого придушення антиурядових протестів, внаслідок чого могли загинути сотні людей.