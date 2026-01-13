Трамп підтримав протести в Ірані та заявив, що "допомога вже на підході"

Американський президент Дональд Трамп підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

У вівторок, 13 січня, Трамп звернувся до "іранських патріотів" та закликав їх "продовжувати протестувати та захоплювати свої інституції".

"Запишіть імена вбивць і насильників. Вони заплатять високу ціну", – заявив американський президент.

Також він зазначив, що скасував усі зустрічі з іранськими посадовцями, "доки не припиняться безглузді вбивства протестувальників".

"Допомога вже на підході", – додав Трамп.

Як писала "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив, що іранський режим доживає свої "останні дні та тижні".

Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі заявив, що Сполучені Штати не планують військову атаку проти Ірану, але визнав, що ці плани можуть змінитися, оскільки терпіння президента не безмежне.