Трамп підтримав протести в Ірані та заявив, що "допомога вже на підході"
Американський президент Дональд Трамп підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".
Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".
У вівторок, 13 січня, Трамп звернувся до "іранських патріотів" та закликав їх "продовжувати протестувати та захоплювати свої інституції".
"Запишіть імена вбивць і насильників. Вони заплатять високу ціну", – заявив американський президент.
Також він зазначив, що скасував усі зустрічі з іранськими посадовцями, "доки не припиняться безглузді вбивства протестувальників".
"Допомога вже на підході", – додав Трамп.
Як писала "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.
А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив, що іранський режим доживає свої "останні дні та тижні".
Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі заявив, що Сполучені Штати не планують військову атаку проти Ірану, але визнав, що ці плани можуть змінитися, оскільки терпіння президента не безмежне.