Каллас не уверена, что режим в Иране падет из-за протестов

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не знает, падет ли режим в Иране в результате массовых протестов, и призвала продолжать поддержку гражданского общества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала на пресс-конференции с министром обороны Германии в Берлине, сообщает Европейская служба внешних дел.

Глава дипломатии ЕС предположила, что падение иранского режима может стать неожиданностью, как это произошло в случае с Асадом в Сирии. В то же время, по ее словам, Европейский Союз продолжает поддерживать протестующих и вводить санкции против Тегерана.

"Никто не знает, что принесут ближайшие дни и недели. Возможно, все произойдет так, как будто режим Асада пал – это стало неожиданностью для всех. Очень часто эти режимы очень и очень устойчивы. ..Мы продолжаем поддерживать гражданское общество, а также вводим больше санкций против тех, кто применяет насилие против мирных протестующих, чтобы показать, что мы осуждаем эти действия", – заявила Каллас.

Дипломат повторила, что жестокое подавление протестов в Иране является "неприемлемым", а ЕС работает над дополнительными санкциями против тех, кто ответственен за нарушение прав человека.

Также Каллас добавила, что даже в случае падения режима аятоллы Иран будет нуждаться в альтернативной форме власти, поэтому ЕС будет продолжать поддерживать гражданское общество в стране.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями против протестующих в Иране.

Между тем президент США поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".

Ранее посол США в Израиле Майк Гакаби заявил, что Соединенные Штаты не планируют военную атаку против Ирана, но признал, что эти планы могут измениться, поскольку терпение президента не безгранично.