Президентка Європарламенту закликає запровадити жорсткі санкції проти Ірану 

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола закликала своїх колег з ЄС запровадити набагато жорсткіші санкції проти Ірану, зокрема визнати Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У листі Метсоли, який вона надіслала у вівторок президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та з яким ознайомилося видання, голова Європарламенту пропонує запровадити санкції щодо більшої кількості посадовців іранського режиму за "репресії та порушення прав людини".

Крім того, Метсола закликає запровадити жорсткіший контроль за експортом технологій, які можуть бути використані для придушення протестів.

"Я вважаю, що Європейський Союз має продемонструвати узгоджену та єдину інституційну відповідь", – написала посадовиця у листі, з яким ознайомився Euractiv.

Зазначимо, що Європейський парламент не має офіційної ролі у запровадженні санкцій. Обмежувальні заходи пропонує Єврокомісія.

12 січня президентка Європейського парламенту Роберта Метсола ухвалила рішення про заборону для іранських дипломатів відвідувати всі будівлі цієї інституції.

Як повідомлялося, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.