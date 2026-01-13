Президент Европарламента призывает ввести жесткие санкции против Ирана

Президент Европейского парламента Роберта Метсола призвала своих коллег из ЕС ввести гораздо более жесткие санкции против Ирана, в частности признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В письме Метсолы, которое она направила во вторник президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и с которым ознакомилось издание, председатель Европарламента предлагает ввести санкции в отношении большего числа должностных лиц иранского режима за "репрессии и нарушения прав человека".

Кроме того, Метсола призывает ввести более жесткий контроль за экспортом технологий, которые могут быть использованы для подавления протестов.

"Я считаю, что Европейский Союз должен продемонстрировать согласованный и единый институциональный ответ", – написала чиновница в письме, с которым ознакомился Euractiv.

Отметим, что Европейский парламент не имеет официальной роли во введении санкций. Ограничительные меры предлагает Еврокомиссия.

12 января президент Европейского парламента Роберта Метсола приняла решение о запрете для иранских дипломатов посещать все здания этой институции.

Как сообщалось, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями в отношении протестующих в Иране.