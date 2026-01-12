Метсола вирішила заборонити іранським дипломатам доступ до Європарламенту

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола ухвалила рішення про заборону для іранських дипломатів відвідувати всі будівлі цієї інституції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Рішення ухвалено у відповідь на жорстке придушення антиурядових протестів у Ірані.

Роберта Метсола оголосила про це рішення в листі до депутатів Європарламенту. Заборона стосуватиметься всіх будівель парламенту в Брюсселі та Страсбурзі, де відбуваються основні дебати, а також секретаріату в Люксембурзі.

Це означатиме, що будь-кого з іранським паспортом перевірятимуть на вході, а тим, хто працює безпосередньо на іранський на режим, буде негайно відмовлено у доступі.

"Народ Ірану може й надалі покладатися на підтримку, солідарність та дії цього парламенту", – написала Метсола у своєму листі, з яким ознайомилося Politico.

На вихідних Метсола порушила питання про можливість нових санкцій ЄС проти Ірану. Нині нові санкційні кроки розглядає дипломатична служба ЄС.

Одна з ідей полягає у визнанні Корпусу вартових Ісламської революції терористичною організацією, що допоможе "розширити санкції ЄС, щоб вони охоплювали всіх осіб, причетних до репресій, насильства та страт", – написала Метсола у листі.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС може запровадити нові санкції проти Ірану після жорсткого придушення антиурядових протестів, внаслідок чого могли загинути сотні людей.

Тим часом ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп розглядає низку потенційних варіантів військових дій в Ірані після того, як розгін антиурядових протестів спричинив загибель десятків людей.

Трамп останніми днями неодноразово погрожував втручанням та застеріг іранське керівництво від застосування сили проти демонстрантів. У суботу Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти іранцям здобути свободу.