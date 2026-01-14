Як репресії у Грузії дійшли до керівництва правлячої партії й що це означає

Колишній очільник уряду, який отримав реальний термін ув'язнення – якщо в країнах ЄС це, найімовірніше, буде історія про корупцію, то в Грузії – про політичну помсту.

Однак найдивовижнішим став вибір об'єкта для помсти – цього разу покарання спіткало політика, якого дуже складно звинуватити в опозиційній діяльності.

12 січня суд за запитом прокуратури задовольнив клопотання про визнання провини дворазового прем'єр-міністра країни, а також колишнього міністра внутрішніх справ і оборони Іраклія Гарібашвілі, засудивши його до п'яти років позбавлення волі.

Про деталі справи і те, що вона може означати, читайте в статті засновника Грузинсько-Українського центру (Тбілісі) Амірана Хевцуріані і редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Вогонь по своїх: чому недавній глава уряду Грузії став "співкамерником" Саакашвілі. Далі – стислий її виклад.

Про можливість того, що Іраклій Гарібашвілі може незабаром поповнити лави топполітиків, які потрапили до в'язниці, стало відомо наприкінці минулого року.

17 жовтня у квартирі експрем'єра відбувся обшук. А вже за тиждень Генеральна прокуратура Грузії висунула Гарібашвілі обвинувачення в легалізації особливо великого незаконного доходу.

За даними слідства, перебуваючи на посаді, Гарібашвілі "таємно й активно займався різними видами підприємницької діяльності та отримував особливо великі суми доходів незаконного походження", а також подавав неправдиві дані у своїх деклараціях про майно, стверджуючи, що щороку отримував великі суми грошей як подарунки від члена родини.

Рішення суду стало знаковим завдяки тому, що Іраклій Гарібашвілі вважається прикметною фігурою епохи правління керівної партії "Грузинська мрія". Також тривалий час він був довіреною особою Бідзіни Іванішвілі, засновника і почесного голови партії.

Гарібашвілі працював у структурах Іванішвілі ще до його походу в політику – спочатку в холдингу Cartu Group, а пізніше – очолюючи благодійний фонд Cartu.

Саме тому 2012 року, одразу після приходу до влади "Грузинської мрії", Гарібашвілі отримав дуже впливову посаду очільника Міністерства внутрішніх справ. А вже наступного року його підвищили до прем'єр-міністра.

Гарібашвілі складно назвати успішним главою уряду – він запам'ятався здебільшого корупційними скандалами і неприкритим кумівством.

Нинішня опала Іраклія Гарібашвілі породила безліч версій. Однак справжня причина, через яку Бідзіна Іванішвілі пожертвував своїм колись видним фаворитом, залишилася незрозумілою.

Та на деякі моменти варто звернути увагу.

Перший показовий момент – Бідзіна Іванішвілі покарав тільки тих осіб зі свого найближчого оточення, на яких західні санкції не поширювалися. Вочевидь, цей факт викликав у нього тоді великі підозри.

Ще один момент – поведінка Гарібашвілі наприкінці 2024 року, одразу після відмови уряду Грузії від курсу на євроінтеграцію і старту масових протестів.

Він довго не показувався на публіці, начебто внаслідок спортивної травми. А через деякий час він склав із себе повноваження голови партії.

Ймовірно, Іванішвілі розчарувався в лояльності людини, яку він двічі призначав прем'єром. Однак мститися він почав не одразу – а дочекався стабілізації політичної ситуації.

Не виключено, що грузинська влада під враженням від подій у Венесуелі та Ірані приміряє їх на себе.

А тому "з профілактичною метою" шле сигнал – будь-яка нелояльність буде жорстко каратися.

Доведено вироком Іраклію Гарібашвілі.

