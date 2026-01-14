Как репрессии в Грузии дошли до руководства правящей партии и что это означает

Бывший глава правительства, получивший реальный срок заключения – если в странах ЕС это, скорее всего, будет история о коррупции, то в Грузии – о политической мести.

Однако самым удивительным стал выбор объекта для мести – на этот раз наказание постигло политика, которого очень сложно обвинить в оппозиционной деятельности.

12 января суд по запросу прокуратуры удовлетворил ходатайство о признании вины двукратного премьер-министра страны, а также бывшего министра внутренних дел и обороны Ираклия Гарибашвили, приговорив его к пяти годам лишения свободы.

О деталях дела и том, что оно может означать, читайте в статье основателя Грузино-Украинского центра (Тбилиси) Амирана Хевцуриани и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Огонь по своим: почему недавний глава правительства Грузии стал "сокамерником" Саакашвили. Далее – краткое ее изложение.

О возможности того, что Ираклий Гарибашвили может вскоре пополнить ряды топ-политиков, попавших в тюрьму, стало известно в конце прошлого года.

17 октября в квартире экс-премьера прошел обыск. А уже через неделю Генеральная прокуратура Грузии предъявила Гарибашвили обвинение в легализации особо крупного незаконного дохода.

По данным следствия, находясь в должности, Гарибашвили "тайком и активно занимался различными видами предпринимательской деятельности и получал особо крупные суммы доходов незаконного происхождения", а также подавал ложные данные в своих декларациях об имуществе, утверждая, что ежегодно получал крупные суммы денег в качестве подарков от члена семьи.

Решение суда стало знаковым благодаря тому, что Ираклий Гарибашвили считается заметной фигурой эпохи правления правящей партии "Грузинская мечта". Также длительное время он был доверенным лицом Бидзины Иванишвили, основателя и почетного председателя партии.

Гарибашвили работал в структурах Иванишвили еще до его похода в политику – сначала в холдинге Cartu Group, а позже – возглавляя благотворительный фонд Cartu.

Именно поэтому в 2012 году, сразу после прихода к власти "Грузинской мечты", Гарибашвили получил очень влиятельную должность главы Министерства внутренних дел. А уже в следующем году его повысили до премьер-министра.

Гарибашвили сложно назвать успешным главой правительства – он запомнился в основном коррупционными скандалами и неприкрытым кумовством.

Нынешняя опала Ираклия Гарибашвили породила множество версий. Однако истинная причина, по которой Бидзина Иванишвили пожертвовал своим некогда видным фаворитом, осталась неясной.

Но на некоторые моменты стоит обратить внимание.

Первый показательный момент – Бидзина Иванишвили наказал только тех лиц из своего ближайшего окружения, на которых западные санкции не распространялись. Очевидно, этот факт вызвал у него тогда большие подозрения.

Еще один момент – поведение Гарибашвили в конце 2024 года, сразу после отказа правительства Грузии от курса на евроинтеграцию и старта массовых протестов.

Он долго не появлялся на публике, якобы из-за спортивной травмы. А через некоторое время он сложил с себя полномочия председателя партии.

Вероятно, Иванишвили разочаровался в лояльности человека, которого он дважды назначал премьером. Однако мстить он начал не сразу – а дождался стабилизации политической ситуации.

Не исключено, что грузинские власти под впечатлением от событий в Венесуэле и Иране примеряют их на себя.

А потому "в профилактических целях" посылают сигнал – любая нелояльность будет жестко наказываться.

Доказано приговором Ираклию Гарибашвили.

Подробнее – Амирана Хевцуриани и Юрия Панченко Огонь по своим: почему недавний глава правительства Грузии стал "сокамерником" Саакашвили.