США та Вірменія обговорили реалізацію проєкту "маршрут Трампа"

Держсекретар США Марко Рубіо на зустрічі з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном обговорив реалізацію проєкту "Маршрут Трампа для міжнародного миру і процвітання" (TRIPP).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Маршрут Трампа" має з’єднати більшу частину Азербайджану з його ексклавом Нахічевань, який не має інших зв'язків з рештою Азербайджану і межує з Туреччиною. Вірменія знаходиться між цими двома частинами Азербайджану.

У документі, опублікованому Державним департаментом після зустрічі Рубіо з Мірзояном, йдеться, що Вірменія надасть США 74-відсоткову частку в новій TRIPP Development Company і залишить решту собі.

Компанія створить корпоративну структуру, яка буде розвивати залізничні та автомобільні маршрути через коридор, йдеться в документі.

Проєкт відкриє нові ринки для американських інвестицій і прискорить торгівлю, "щоб доставляти сировину, важливі мінерали і рідкісноземельні метали на американські ринки", йдеться в документі.

"Угода TRIPP дійсно стане для всього світу прикладом того, як можна відкритися для економічної діяльності та процвітання, жодним чином не ставлячи під сумнів і не підриваючи свій суверенітет і територіальну цілісність. Це буде чудово для Вірменії, чудово для Сполучених Штатів, чудово для всіх учасників", – сказав Рубіо Мірзояну.

Раніше США оголосили про виділення 145 млн доларів на розвиток коридору.

В угоді йдеться, що суверенітет Вірменії над коридором буде "абсолютним і не підлягатиме обговоренню".

Вірменія збереже за собою право застосовувати свої внутрішні закони на території TRIPP, в тому числі щодо контролю правоохоронних органів.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян раніше заявляв, що практичний етап реалізації проєкту "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання" (TRIPP), включаючи початок будівельних робіт, запланований на 2026 рік.

