США и Армения обсудили реализацию проекта "маршрут Трампа"

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном обсудил реализацию проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Маршрут Трампа" должен соединить большую часть Азербайджана с его эксклавом Нахичевань, который не имеет других связей с остальным Азербайджаном и граничит с Турцией. Армения находится между этими двумя частями Азербайджана.

В документе, опубликованном Государственным департаментом после встречи Рубио с Мирзояном, говорится, что Армения предоставит США 74-процентную долю в новой TRIPP Development Company и оставит остальное себе.

Компания создаст корпоративную структуру, которая будет развивать железнодорожные и автомобильные маршруты через коридор, говорится в документе.

Проект откроет новые рынки для американских инвестиций и ускорит торговлю, "чтобы доставлять сырье, важные минералы и редкоземельные металлы на американские рынки", говорится в документе.

"Соглашение TRIPP действительно станет для всего мира примером того, как можно открыться для экономической деятельности и процветания, никоим образом не ставя под сомнение и не подрывая свой суверенитет и территориальную целостность. Это будет замечательно для Армении, замечательно для Соединенных Штатов, замечательно для всех участников", – сказал Рубио Мирзояну.

Ранее США объявили о выделении 145 млн долларов на развитие коридора.

В соглашении говорится, что суверенитет Армении над коридором будет "абсолютным и не подлежит обсуждению".

Армения сохранит за собой право применять свои внутренние законы на территории TRIPP, в том числе по контролю правоохранительных органов.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что практический этап реализации проекта "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), включая начало строительных работ, запланирован на 2026 год.

