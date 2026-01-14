Шольц: Путін міг досягти своїх цілей без зброї, але він хотів війни

Колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що лідер Росії Владімір Путін міг би досягти своїх цілей щодо України і без військової агресії, однак пішов на неї, оскільки хотів війни.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt, про це Шольц сказав на презентації книги "Провал", яка є критичним аналізом політики Німеччини щодо Росії.

Шольц висловив думку, що Путін міг би досягти своїх вимог, таких як відмова України від вступу до НАТО або від розміщення ракет дальньої дії на українській території, навіть без застосування зброї.

"Все це можна було б досягти без війни, і українці в кінцевому підсумку погодилися б на це, як і ми всі. Це означає, що він хотів війни", – сказав колишній канцлер Німеччини.

Він додав, що Путін ухвалив рішення про напад на Україну ще задовго до 2022 року. "Сьогодні я твердо переконаний, що Путін запланував свій напад за два роки до цього і мало що могло відвернути його від цього", – заявив політик.

Він також став на захист темпів поставок німецької зброї в Україну за його канцлерства.

"Я вважаю цю дискусію смішною, якщо можна так відкрито сказати, тому що вона має мало спільного з тим фактом, що ми організували реальні поставки зброї", – сказав Шольц.

Він додав, що завжди потрібно було зважувати, чи Німеччина діє в унісон з партнерами і як на це реагує Росія.

У минулому Шольц розповідав, що безпосередньо перед початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну кремлівський лідер Путін розповідав йому про приналежність України до Росії.

Також Шольц захищав свої переговори з Путіним, що відбувались вже під час повномасштабного вторгнення Росії.