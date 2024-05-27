Шольц розповів, як Путін говорив йому про "приналежність" України Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що безпосередньо перед початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну кремлівський лідер Владімір Путін розповідав йому, що Україна буцімто "належить" Росії.

Як пише "Європейська правда", про це очільник німецького уряду розповів під час спілкування з громадянами в межах Фестивалю демократії, повідомляє Укрінформ.

За його словами, розмова відбувалась у лютому 2022 року в Кремлі "за тим довгим столом, який усі пам'ятають", де Путін демонстрував свої імперські уявлення, зокрема те, що кордони "можна змінювати за допомогою сили" й без огляду на право.

Як стверджує канцлер Німеччини, лідер РФ протягом чотирьох годин, що тривала зустріч, намагався довести, "що Україна та Білорусь є частинами Росії". Як додав Шольц, Лукашенко свідомий цього й не має ілюзій.

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Очільник уряду ФРН зазначив, що серед інших причин для широкомасштабної війни Путін вказав тоді те, що "Україна прямує в НАТО", на що канцлер, за його словами, сказав господарю Кремля, що "про це не йдеться принаймні ще років 30".

Крім того, Шольц розповів, що російський лідер вкотре заявив йому про "нацистський режим" в Україні.

"Говорити про це, коли президентом є єврей.... Варто собі уявити, наскільки це абсурдне, ганебне пояснення для обґрунтування війни", — вказав канцлер Німеччини.

У відповідь на твердження, що Берлін, допомагаючи Києву зброєю, буцімто "роздмухує війну", Шольц зауважив, що ФРН дає Україні можливість захищатися.

"Максимальна підтримка, щоби цей імперіалістичний напад на сусідню державу не завершився успіхом... Але водночас ми дбаємо про те, щоби не дійшло до великої війни між Росією і НАТО", – наголосив він.

Канцлер Німеччини також заявив, що війна вбиває не тільки українців, але й росіян "лише заради того, щоби колись у підручниках історії, які він (Путін. – Ред.) навіть не зможе прочитати, років через 100, було написано, що він завоював пару кілометрів".

Напередодні Шольц виступив проти використання Україною наданої західними союзниками зброї для ударів по Росії.

Раніше Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 AP, кулемети, дрони, гвинтівки та боєприпаси.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з главами урядів країн Північної Європи запевнив, що Україна й надалі буде отримувати від них підтримку.