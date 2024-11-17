Шольц захищає свій дзвінок Путіну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц захистив свою телефонну розмову з лідером Росії Владіміром Путіним від критики з боку України та опозиції.

Про це. Як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За словами Шольца, під час дзвінка було важливо дати зрозуміти Путіну, "що він не може розраховувати на те, що підтримка України з боку Німеччини, Європи та багатьох інших країн світу зменшиться". Свою заяву він зробив сьогодні перед від'їздом на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро.

Він однак визнав, що позиція Путіна щодо війни не змінилася.

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Шольц, якого цитує також Укрінформ, навів ще один аргумент на захист свого дзвінка в Москву: він вважає поганою ідею, якби відбулась розмова між обраним президентом США та очільником Кремля і не було розмови між Путіним і главою уряду важливої європейської держави.

"Ми не повинні мати ілюзій і бути наївними. Росія і її президент розпочали цю війну, … вони готові ризикувати ресурсами, у тому числі своїми людьми, для здійснення плану загарбати Україну, відібрати в неї суверенітет і демократію. Ми не можемо цього дозволити і не дозволимо. Тому важливо дати сьогодні зрозуміти, що ми не припинимо нашу підтримку. З боку Росії було би ілюзією думати, що Україна в майбутньому не зможе розраховувати на нашу підтримку", – заявив Шольц.

"Жодне рішення не буде прийнято за спиною України", – додав німецький канцлер.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори". В той же час прем’єр Канади Джастін Трюдо підтримав Шольца.

Депутат від головної опозиційної сили ХДС/ХСС Юрген Гардт вважає, що Путін розцінить цей крок Шольца, "як прояв слабкості, а не сили".

Водночас, генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш виступив на захист такого рішення канцлера.