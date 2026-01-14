Шольц: Путин мог достичь своих целей без оружия, но он хотел войны

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что лидер России Владимир Путин мог бы достичь своих целей в отношении Украины и без военной агрессии, однако пошел на нее, поскольку хотел войны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt, об этом Шольц сказал на презентации книги "Провал", которая представляет собой критический анализ политики Германии в отношении России.

Шольц выразил мнение, что Путин мог бы достичь своих требований, таких как отказ Украины от вступления в НАТО или от размещения ракет дальнего действия на украинской территории, даже без применения оружия.

"Все это можно было бы достичь без войны, и украинцы в конечном итоге согласились бы на это, как и мы все. Это означает, что он хотел войны", – сказал бывший канцлер Германии.

Он добавил, что Путин принял решение о нападении на Украину еще задолго до 2022 года. "Сегодня я твердо убежден, что Путин запланировал свое нападение за два года до этого и мало что могло отвлечь его от этого", – заявил политик.

Он также встал на защиту темпов поставок немецкого оружия в Украину при его канцлерстве.

"Я считаю эту дискуссию смешной, если можно так открыто сказать, потому что она имеет мало общего с тем фактом, что мы организовали реальные поставки оружия", – сказал Шольц.

Он добавил, что всегда нужно было взвешивать, действует ли Германия в унисон с партнерами и как на это реагирует Россия.

В прошлом Шольц рассказывал, что непосредственно перед началом широкомасштабного вторжения РФ в Украину кремлевский лидер Путин рассказывал ему о принадлежности Украины к России.

Также Шольц защищал свои переговоры с Путиным, которые проходили уже во время полномасштабного вторжения России.