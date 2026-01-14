Bloomberg: Віткофф і Кушнер готують новий візит до Путіна

Посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують найближчим часом відвідати Москву для зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Візит посланців Дональда Трампа відбуватиметься на тлі намагань просунути мирну угоду, щоб покласти край війні Росії проти України.

Джерела агентства зазначають, що зустріч може відбутися цього місяця. Водночас вони попередили, що плани ще не остаточно затверджені, і терміни можуть змінитися через події в Ірані, який охопили масштабні протести.

Представник Білого дому заявив, що наразі така зустріч не запланована. Кремль не відповів на запит про коментар.

За словами одного з джерел, залишається незрозумілим, наскільки Путін зацікавлений у цій другій зустрічі з представниками команди Трампа, і це, здається, є головною перешкодою для визначення дати.

Очікується, що Путіну представлять останній проєкт 20-пунктного плану щодо мирного врегулювання, над яким працювали представники України і США, додають джерела.

Віткофф і Кушнер відвідували Москву і зустрічалися з Путіним у грудні. Під час цієї поїздки переговори тривали майже п'ять годин, але не принесли прориву.

Віткофф зустрічався з Путіним у Росії шість разів минулого року.

Як повідомляла "Європейська правда", 6 січня представники 35 країн та організацій зустрілися у Парижі для фіналізації роботи над гарантіями безпеки для України. За результатами зустрічі прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

З американського боку на зустрічі були присутні спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Крім того, Віткофф заявляв про значний прогрес після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.