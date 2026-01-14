Bloomberg: Уиткофф и Кушнер готовят новый визит к Путину

Посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву для встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Визит посланцев Дональда Трампа будет происходить на фоне попыток продвинуть мирное соглашение, чтобы положить конец войне России против Украины.

Источники агентства отмечают, что встреча может состояться в этом месяце. В то же время они предупредили, что планы еще не окончательно утверждены, и сроки могут измениться из-за событий в Иране, который охватили масштабные протесты.

Представитель Белого дома заявил, что пока такая встреча не запланирована. Кремль не ответил на запрос о комментарии.

По словам одного из источников, остается непонятным, насколько Путин заинтересован в этой второй встрече с представителями команды Трампа, и это, кажется, является главным препятствием для определения даты.

Ожидается, что Путину представят последний проект 20-пунктного плана по мирному урегулированию, над которым работали представители Украины и США, добавляют источники.

Уиткофф и Кушнер посещали Москву и встречались с Путиным в декабре. Во время этой поездки переговоры продолжались почти пять часов, но не принесли прорыва.

Уиткофф встречался с Путиным в России шесть раз в прошлом году.

Как сообщала "Европейская правда", 6 января представители 35 стран и организаций встретились в Париже для финализации работы над гарантиями безопасности для Украины. По результатам встречи премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

С американской стороны на встрече присутствовали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Кроме того, Уиткофф заявлял о значительном прогрессе после встречи "коалиции решительных" в Париже.