Віткофф: ми в основному завершили роботу над гарантіями безпеки, питання землі лишаються

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про значний прогрес після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі, але вони рішуче налаштовані зробити все можливе, щоб досягти миру.

Про це він сказав на пресконференції в Парижі після зустрічі "коаліції рішучих", передає "Європейська правда".

Віткофф висловив сподівання на "подальший прогрес у результаті всього, що відбулося сьогодні"

"Ми вважаємо, що в основному завершили роботу над протоколами безпеки, які є важливими для того, щоб народ України знав, що коли це закінчиться, то закінчиться назавжди", – сказав він.

"Але ми також вважаємо, що ми дуже, дуже близькі до завершення роботи над угодою про процвітання, яка буде найміцнішою з усіх, що коли-небудь укладалися країнами, які вийшли з подібних конфліктів, і яка, як ми сподіваємося, відкриє величезні можливості для українського народу. І ми віримо, що міцна економіка корелює і працює безпосередньо з цими протоколами безпеки", – додав Віткофф.

Однак серед невирішених питань він назвав "земельне" і "ми продовжимо обговорення цієї теми"

"Сподіваємося, що нам вдасться досягти певних компромісів з цього приводу, але я хочу сказати таке. Ми тут, щоб посередничати і допомагати в мирному процесі, і ми готові зробити все необхідне, щоб досягти цієї мети", – заявив Віктофф.

Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

Президент Володимир Зеленський заявив про предметні розмови з американською командою з приводу моніторингу порушень миру у разі укладення мирної угоди.