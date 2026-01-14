У Берліні під час мітингу протестувальники зірвали прапор Ірану з будівлі посольства

У Берліні затримали двох чоловіків, яких підозрюють в тому, що вони зірвали прапор Ірану на будівлі посольства країни в німецькій столиці.

Про це повідомляє DW з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда".

За даними правоохоронців, у вівторок ввечері під час протесту чоловіки перелізли через паркан навколо посольського комплексу в південно-західній частині Берліна.

У поліції додали, що під час мітингу демонстранти, багато з яких розмахували історичним іранським прапором, що використовувався до революції 1979 року, відвернули увагу охоронців, які охороняли комплекс, що дозволило двом чоловікам, як стверджується, перелізти через паркан.

Вони нібито намагалися підняти два історичні прапори після того, як зняли чинний іранський прапор, але їм це не вдалося.

Охоронці посольства застосували перцевий спрей, щоб змусити їх піти. Поліція затримала двох чоловіків, 28 і 33 років, біля території посольства.

За словами поліції, розпочато розслідування щодо шести осіб, підозрюваних у пошкодженні майна, незаконному проникненні та оскверненні національних символів.

Мітинг біля іранського посольства у Берліні є одним із багатьох, які відбулися в останні дні по всій Європі з метою засудження жорстокого придушення іранських протестувальників.

Вихідними у Лондоні протестувальник видерся на балкон будівлі іранського посольства та зірвав із нього прапор Ірану.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.

А Велика Британія оголосила про "повні та додаткові санкції" проти Ірану на тлі масових протестів, які призвели до сотень загиблих та арештованих.