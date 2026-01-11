Протестувальник зірвав прапор Ірану з будівлі іранського посольства у Лондоні

У Лондоні протестувальник видерся на балкон будівлі іранського посольства та зірвав із нього прапор Ірану – інцидент стався на тлі акції протесту проти іранського режиму, у якій у британській столиці взяли участь сотні людей.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Демонстранти зібралися біля посольства в Лондоні, розмахували прапорами та вигукували антиурядові гасла. Кадри з місця подій, оприлюднені в суботу, зафіксували чоловіка, який виліз на будівлю посольства та зірвав з неї іранський прапор.

This is the Iranian hero and master climber who scaled the walls of the Islamic regime’s embassy in London today.



He tore down the regime flag and flew Iran’s real flag instead



🦁☀️ pic.twitter.com/SO4lEL6BKF – Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Згодом посольство опублікувало у соцмережі X фото, на якому прапор знову встановлений на місці.

За інформацією поліції Лондона, під час протесту було затримано двох людей. Одну з них – за обтяжене порушення громадського порядку та напад на працівника екстрених служб, іншу – за обтяжене незаконне проникнення на територію.

Правоохоронці також розшукують ще одну людину у справі про незаконне перебування на території посольства.

Протест у Лондоні фото: bbc

Раніше того ж дня поліція повідомила про залучення додаткових сил для запобігання можливим заворушенням.

Увечері в суботу правоохоронці заявили, що акція протесту триває, але перебуває під контролем. "Ми не зафіксували серйозних порушень громадського порядку, і офіцери залишатимуться в районі, щоб гарантувати безпеку посольства", – заявили у поліції.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС цілковито підтримує антиурядові протести в Ірані.

За даними WSJ, посадовці адміністрації президента США провели попередні обговорення щодо можливих військових дій проти Ірану через криваві репресії щодо протестувальників.

Трамп заявив, що США готові допомогти іранцям здобути свободу.