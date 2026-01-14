В Берлине во время митинга протестующие сорвали флаг Ирана со здания посольства

В Берлине задержали двух мужчин, которых подозревают в том, что они сорвали флаг Ирана на здании посольства страны в немецкой столице.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные полиции, пишет "Европейская правда".

По данным правоохранителей, во вторник вечером во время протеста мужчины перелезли через забор вокруг посольского комплекса в юго-западной части Берлина.

В полиции добавили, что во время митинга демонстранты, многие из которых размахивали историческим иранским флагом, использовавшимся до революции 1979 года, отвлекли внимание охранников, охранявших комплекс, что позволило двум мужчинам, как утверждается, перелезть через забор.

Они якобы пытались поднять два исторических флага после того, как сняли действующий иранский флаг, но им это не удалось.

Охранники посольства применили перцовый спрей, чтобы заставить их уйти. Полиция задержала двух мужчин, 28 и 33 лет, возле территории посольства.

По словам полиции, начато расследование в отношении шести человек, подозреваемых в повреждении имущества, незаконном проникновении и осквернении национальных символов.

Митинг у иранского посольства в Берлине является одним из многих, которые состоялись в последние дни по всей Европе с целью осуждения жестокого подавления иранских протестующих.

На выходных в Лондоне протестующий забрался на балкон здания иранского посольства и сорвал с него флаг Ирана.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями в отношении протестующих в Иране.

А Великобритания объявила о "полных и дополнительных санкциях" против Ирана на фоне массовых протестов, которые привели к сотням погибших и арестованных.